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Open Kids – единственный молодежный коллектив, который уверенно и целенаправленно показывает достойный уровень качественного музыкального продукта. Сотни тысяч поклонников, многомиллионные просмотры, признание лучших телеканалов страны, награды «Прорыв года», «Лучшая группа» и «Тинейджерский проект года» по версии Russian Music Box, и это далеко не полный список регалий всего лишь за четыре года существования проекта.

Группа приглашает всех поклонников на полноценное вокально-танцевальное шоу, ведь Open Kids порадует не только исполнением своих хитов и зажигательными хореографическими постановками, но и удивит неожиданными сюрпризами.

«Мы, как подрастающее поколение, покажем пример того, что не нужно бояться быть прогрессивным, а просто действовать и идти вперед. Мы уверены, что сможем порадовать своих поклонников и, конечно же, в планах посетить и другие города с концертами», – комментируют свое будущее выступление участницы группы Open Kids.

19 апреля на одной из самых красивых концертных площадок города Риги - STUDIO69, впервые выступит популярная поп-группа «Open Kids» с новой шоу-программой #КРУЧЕВСЕХ. Начало концерта в 19.00

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