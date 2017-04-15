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Рига - город, который не меняется сильно. Но и в ней ничто не вечно под луной, кроме Церкви Св.Петра и Домского собора.

А мы решили пройтись по местам былой славы и вспомнить клубы, которые некогда зажигали до зари, а теперь канули в лету или полностью сменили концепцию.

Вы же смело делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях, потому что, как известно, «Лучшие годы своей жизни я провел в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие»!

1. Полковнику никто не пишет...

От этого клуба на улице Пелду, 26 остались только входные двери, такие же двустворчатые и такие же потертые, как и в старые добрые времена. А вот название и экстерьер теперь вообще мало напоминают то злачное заведение, которым некогда был "Полковник".

Самая разномастная публика, литры текилы, отличная музыка и, как правило, бесплатный вход, делали его очень популярным среди молодежи 2000-х. Причем днем там был неплохой ресторан, а вот ночью карета превращалась в тыкву и манила огнями самую неформальную публику.

Клуб просуществовал в самом сердце Старого Города без малого двадцать лет! Причина закрытия, конечно, финансы — убытки, убытки и еще раз убытки.

А до этого, открытый аж в 1996 году, клуб, названный в честь произведения Гарсиа Маркеса, считался лучшим альтернативным ночным заведением города.

2. Nautilus

Любимое заведение на улице Кунгу, 8 тех, кто коротал свои дни в чате (помните вообще такое явление?!) puh.lv. Что объяснимо, потому что и заведение, и собственно чат принадлежали одной москвичу Сергею Пушному. Отсюда и ник «PUH», и все от него производное.

Отличная музыка, шикарные коктейли и не самый дешевый вход отсеивали бедных студентов и нищих старшеклассников.

Такой фильтр собирал в залах самую качественную публику, которая потом фланировала между танцполом и лаунжем. Вообще, по воспоминаниям «старичков» - место было отличным. Конкуренцию ему мог составить только клуб «Метро»

3. Metro

Небольшой, андерграундный, в прямом смысле слова, альтернативный, ни разу не попсовый и абсолютно популярный, как внутри, так и снаружи, клуб на углу улиц Лачплеша и Сколас. Кажется, около его входа собиралось всегда колоссальное количество тусовщиков, которые стояли не столько в очереди, чтобы попасть в заведение, сколько дымили и болтали за жизнь.

Именно в Метро звучал отличный Drum'n'Base, Jungle и IDM, а за пультом частенько можно было наблюдать Andrew Les Leskovsky.

4. Underground

Самый популярный ночной клуб Пардаугавы оживал даже не в полночь, а немного после. Если сейчас все стекаются в Studio69, то лет 15 назад самая активная тусовочная жизнь в стиле гламур протекала по ту сторону Двины.

Огромный зал, не менее масштабный бар, столики, за которыми тщательно отдыхал народ и танцпол, где не менее качественно выделывали коленца девушки с низкой социальной ответственностью и просто девушки.

В «час-пик» припарковаться у клуба было нереальной задачей, а номера в близлежащем отеле становились нарасхват. Под утро же непременно активизировалась полиция, проверяя разъезжающих на алкоголь.

5. Вернисаж

Если не подводит девичья память, то именно этот клуб считался самым дорогим. Сейчас на его месте не менее пафосный ресторан Biblioteka Nr1, а некогда тут была новомодная сцена, которая поднималась в самый неожиданный момент и приводила в восторг гостей.

Каких-нибудь робких школьников запросто мог не пропустит головастый и плечистый фейсконтроль — вход только с 21 года и это вам не хухры-мухры. Зато здесь всегда звучала самая попсовая попса и самое дискотечное диско.

6. SuperFM

Ну кто, кто не бывал на дискотеке SuperFM? Клуб, который появился одновременно с известной радиостанцией. И вот радиостанция есть, а клуба уже сто лет в обед. Для сопляков и мелкотни - дневная дискотека, ну а самое крутое и рыбное время начиналось с наступлением ночи. Вот где количество поддельных ученических на входе зашкаливало!

7. Casablanca

Ресторан марокканской кухни на первом этаже не так привлекал молодежь. Туда обычно захаживали "пожилые" гости. Ну, люди лет 35, а то и, прости господи, 40! Зато ночами цивильное заведение на улице Смилшу 1/3 превращалось в небольшой клуб на двух этажах. И на нулевой этаж нужно было не только спуститься, но еще желательно потом оттуда подняться обратно. Тусовочными вечерами ночная жизнь кипела в клубе, около клуба, за клубом и на большей части Домской площади.

8. Purvs

Совершенно легендарное "Болото", где концентрировались гости нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кстати, наведывались сюда не только "те самые". Здесь частенько отрывались на всю катушку вполне приличные девочки, очень традиционные мальчики и вообще черти кто. Главное условие - здоровый пофигизм и пресыщение обычными городскими клубами.

9. Slepanais eksperiments

Эй, поколение 90-х, что помните? Сколько выпито, перетанцовано, перецеловано, денег перепотрачено в этом заведении - не счесть! "Эксперимент" просуществовал без малого 16 лет, но именно для него "Миллениум" стал самым настоящим концом света.

Отличный рок-клуб, где "патлатые" отдыхали настолько культурно, насколько умели. Но зато это одно из немногих городских мест, где играл отличный рок: от Alanis Morissette до The Doors.

10. Essential

Если не изменяет память, то этот клуб на улице Сколас, 2 оставляли на закуску. Все обошли, везде отметились, везде приложились, а теперь самое время заглянуть в Essential.

Большая сцена и профессиональный звук были главными плюсами, чего не скажешь о публике - раз на раз не приходилось. Но чаще всего, так себе там народ был, не в тренде. Наверное, если бы заведение продержалось до сегодняшнего дня, то именно туда переселились бы муклы, "папики" и странные девушки на метровых каблуках.

Иногда при входе дамам выдавали welcome-drink в виде бокала шампанского. Вот по нему и было видно, кто пришел потанцевать с набитым кошельком, а чей удел - халява.

На самом деле, оглядываясь назад, кажется, что рижская ночная жизнь кипела и бурлила гораздо больше и круче сегодняшней. Были какие-то отчаянные рок-тусовки, безбашенные рейвы, мрачные репперские сходки. Каждый подвал и каждый чердак что-то да устраивал. Умели мы отдыхать. "Не то, что нынешнее племя!" :)

Фото: drinkadvisor.com, theroom.lv, spoki.tvnet.lv, korte.lv, parmuziku.lv, annas2foto.lv, apollo.lv