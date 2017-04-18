Woman |

Даугавпилский арт-центр им.Марка Ротко открывает летний выставочный сезон и готовится отметить свой четвертый день рождения знаменательный событием. С 21 апреля впервые в Латвии здесь будет выставлена оригинальная работа известного норвежского художника Эдварда Мунка из коллекции Музея искусств Тронхейма.

Нет, это будет не всемирно известный "Крик", а "Портрет адвоката Людвига Мейера".

Проект является логичным продолжением визита по обмену опытом и двустороннему сотрудничеству в Тронхейм представителей Даугавпилса, а так же реализацией подписанного в 2016 году протокола намерений о сотрудничестве Музея искусств Тронхейма и Даугавпилсского центра им. Марка Ротко.

Мунк широко известен, как выдающийся норвежский художник, работы которого высоко оцениваются в крупнейших аукционных домах мира; Мунк отмечен в мировом искусстве, как символист 19 века и мастер немецкого экспрессионизма 20 столетия.

Работа из коллекции Музея искусств Тронхейма "Портрет адвоката Людвига Мейера", созданная Э.Мунком в 1909 году, будет представлена зрителям с 21 апреля по 19 сентября 2017 года. Картина будет находиться рядом с залом оригиналов Марка Ротко, чтобы символически обозначить встречу двух гениев.