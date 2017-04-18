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28 апреля в Музее моды открывается новая выставка – «Тайны Востока. Западная мода и Китай».

Посетители смогут увидеть несколько десятков уникальных нарядов и множество аксессуаров разных эпох (от 18 до 21 века) из коллекции историка моды Александра Васильева. Главная тема выставки – влияние Китая на западную моду на протяжении четырех столетий.

Выставка позволит проследить развитие интереса к этой древней культуре, расставляя акценты на самых ярких проявлениях влияния Китая на умы и вкусы европейцев и американцев: от стиля шинуазри (chinoiserie) эпохи рококо к романтизму и Викторианской эпохе; от Шанхая, в 20-х годах 20 века ставшего центром развлечений и порока, а также прибежищем эмигрантов со всей Европы, до эпохи Мао Цзедуна, экспортных товаров того времени и стиля «униформа».

Дальний Восток, города Шанхай и Харбин давно стали объектом исследований Александра Васильева, поскольку именно там осело большое количество эмигрантов, бежавших от Советской власти. Были среди них знаменитости, были члены аристократических фамилий, были и интеллигентные люди, не ждавшие ничего хорошего от новой власти.

Среди таких вынужденных эмигрантов расцвел талант одной из звезд шанхайской моды – Александры Грамолиной, хозяйки модного ателье «Modern Woman», переехавшей в 50-е годы в Ригу. Здесь она стала художественным директором знаменитого Рижского Дома моделей. Ее модели также представлены на выставке.

Современные модельеры часто обращаются к китайскому искусству в поисках вдохновения. Модельер Ив Сен-Лоран особенно любил эту тему и даже создал духи «Опиум». Можно вспомнить и японского модельера Кензо Такада, и много других имен.

В рамках выставки пройдут лекции и мастер-классы. Подробнее - на сайте музея.

**Адрес музея: Рига, улица Грециниеку 24 Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00 Билеты: 7 EUR; для групп 6 EUR; школьникам, студентам и пенсионерам 5 EUR **