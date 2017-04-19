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29 апреля 2017 года в 19.00 в большом зале к/т «Splendid Palace» состоится музыкально-поэтический спектакль “Цыганы” по знаменитой поэме А.С. Пушкина. Сценическая версия поэмы представляет собой многожанровое действо, включающее в себя наряду с исполнением пушкинской поэзии, органично вплетенные в ткань повествования танцевальные номера и песни. Именно они создают ощущение искрометного цветного цыганского шоу. Звуки цыганской скрипки и гитары погружают зрителя в особую атмосферу табора и придают пушкинским поэтическим строкам исключительную глубину и очарование.

Спектакль ведет мастер художественного слова Рустем Галич, он же представляет роль Алеко. Земфиру исполняет великолепная певица и красавица цыганка Орнелла Рудевич. В таборных сценах участвуют музыканты, певцы и танцоры ансамбля «Аме Рома» под руководством маэстро Артура Копыленко. Роль старика-отца исполнит известный актер Рижского русского театра имени М.Чехова Олег Тетерин. В сценографии используется киноэкран, где будут транслироваться фотографии, картины и фрагменты фильмов о цыганской жизни.

Организаторами события выступили три творческие структуры: Международный Центр Талантов Галины Полторак (Рига), Театр поэзии и музыки Рустема Галича (Нью-Йорк) и Ромский культурный центр Нормунда Рудевича (Рига). Идея сценического воплощения поэмы возникла у актера, режиссера и продюсера Рустема Галича, художественного руководителя «Театра поэзии и музыки» в Нью-Йорке. Идею поддержал председатель Ромского международного союза Нормунд Рудевич. К этому творческому коллективу с энтузиазмом присоединились актриса, певица, финалистка конкурса «Голос Балтии» Орнелла Рудевич и латвийский семейным ансамбль «Аме Рома» в составе Рино Рудевич (гитара), Роксана Рудевич (вокал), Раиса Копыленко, Янис Гасперович (вокал, аккордеон, гитара), Гидон Гринберг (скрипка). После рижской премьеры спектакль совершит турне по разным городам и странам, являя собой живой пример воплощения в слове, песне и танце свободолюбивого духа цыганского народа.