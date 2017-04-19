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14 ноября в Доме Конгрессов выступят Therr Maitz - пожалуй, главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет. Основатель и лидер группы - Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале, уверенно ломает все штампы здешнего шоу-бизнеса: история Therr Maitz самым убедительнейшим образом доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

Сейчас на счету Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны. Немаловажно и то, что при всех своих достижениях, Therr Maitz как были, так и остаются независимой группой.

Свой первый пятилетний юбилей коллектив отметил в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music, а также победителя в номинации «Лучший российский артист» премии MTV Europe Music Awards 2016.

Антон Беляев всегда отличался перфекционизмом, а это значит, что всех пришедших на концерты Therr Maitz ждет фантастическое качество звука и полная самоотдача музыкантов. Кроме того, коллектив, по заведенной традиции, исполнит ряд новых, еще неизданных песен. Уникальная возможность познакомиться со свежим материалом - еще один весомый аргумент посетить грядущее выступление группы.