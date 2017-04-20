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28 ноября на сцене Дома Конгрессов с программой «Непобедимый» выступит один из лучших молодых российских музыкантов, талантливый артист, певец и композитор - Александр Панайотов.

Александр обладает уникальными вокальными данными. Он - мастер вокальной импровизации, один из лучших молодых голосов страны. Артист работает в разных музыкальных жанрах. В его репертуаре преобладает поп-музыка, однако, Александр также исполняет и пишет музыку в стиле соул, R'n'B, танцевальную клубную музыку, джаз и лаунж.

Александр Панайотов достаточно хорошо известен в России, имеет большой сценический опыт - более 14 лет на сцене. В творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь. Среди самых грандиозных площадок, на которых приходилось выступать Александру - Зал Делегаций Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где ему посчастливилось дать концерт в честь 70-летия окончания Второй Мировой войны в сопровождении легендарного джазового оркестра Олега Лундстрема.

Александр Панайотов на шоу "Голос"

Осенью 2016 года музыкант феерично напомнил о себе в эфире главного музыкального шоу страны "Голос". Российские СМИ сразу же окрестили Панайотова «сенсацией шоу Голос». Артист блестяще выступал на протяжении всего проекта, стал финалистом от команды Григория Лепса и занял второе место, что вовсе не расстроило его, а, наоборот, сподвигло к новым свершениям.

Предыдущее сольное шоу Панайотова «ALL IN» не оставило равнодушными ни поклонников Александра, ни коллег по сцене. Впоследствии телеканалы активно ротировали в эфире этот яркий, насыщенный невероятными видео-инсталляциями, концерт в котором приняло участие более 30 музыкантов.

8 марта масштабным концертом в «Crocus City Hall» начался очередной большой тур Александра Панайотова. Новая шоу-программа называется «Непобедимый» по названию нашумевшего одноимённого сингла, который просто взорвал интернет-сообщества, а клип на этот трек - эфир всех музыкальных телеканалов. Артист исполнит разнообразную программу, которая включает треки из трёх его альбомов, композиции, полюбившихся зрителю во время проекта «Голос», а также премьеры совсем свежих синглов. Живой звук, масштабный состав музыкантов, видео-инсталляции, неповторимый вокал, премьеры треков - все это ждёт Вас в Доме Конгрессов 28 ноября! 29 ноября Александр Панайотов выступит концертном зале «GORS» (Резекне).