Анна Матвеевав книжном кафе Polaris примет участие в проекте «Писатель рассказывает о писателе».

Анна Матвеева - российский прозаик, автор произведений «Девять девяностых», «Перевал Дятлова», «Горожане», «Подожди, я умру — и приду», «Завидное чувство Веры Стениной» и других.

Беседовать Анна будет не о себе, о себе она уже рассказала в нашей передаче "Разворот". А слушателям в кафе гостья расскажет о королеве русского юмора, Надежде Александровне Лохвицкой, то есть Тэффи.

«Тэффи люблю нежно еще со школьных лет. В университетские времена прочитала все, что только можно было - как раз тогда ее активно издавали. О Тэффи же я написала эссе для проекта «Литературная матрица. Учебник написанный писателями».

Мне кажется, что сегодня она незаслуженно забыта. Хочу восстановить справедливость и поделиться тем, что знаю, что поняла об этом великом писателе. И я обязательно прочту один из рассказов Тэффи вслух!"

Мероприятие пройдет 28 апреля в 18:00 в книжном кафе Polaris, по адресу: Рига, улица Иерику, 3 (т/ц "Domina Shopping"). Вход - свободный