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1 мая, концертный холл Studio69 соберет все самые яркие танцевальные шоу Латвии и ближнего зарубежья, под статусом International Choreographers Competition BEST SHOW 2017.

Программа мероприятия состоит из двух частей: первая половина дня будет отдана под конкурс среди не профессионалов, в четырёх возрастных категориях, а во второй части, на сцену выйдут профессиональные коллективы, без каких-либо возрастных ограничений.

В Латвии проводится большое количество хороших конкурсов, которые на достаточно высоком уровне. Мы хотим сделать все не как обычно, вразрез с определенными правилами и стандартами танцевальных соревнований - собрать на одной сцене все жанры вместе и погрузить участников и зрителей в атмосферу праздника яркого танцевального шоу! - говорит один из организаторов конкурса BEST SHOW - Вячеслав Хирный (в Латвии более известный как SanSay).

Оценивать конкурс будут всемирно известные танцоры-хореографы, артисты Большой сцены, а также известные общественные деятели и представители наиболее влиятельных масс-медиа Латвии. Основным критерием судейства станет определение: техничное, танцевальное шоу.

Больше информаци: www.bestshow.lv, Facebook, Event on Facebook.

Дата: 01.05.2017

10:00 - категории Children, Juniors, Adults

19:00 - категория PRO (профессионалы) - вход c 16 лет !

Место:

Концертный зал STUDIO 69 - CONCERT HALL /Рига, ул. Тербатас 73

E-mail: info@bestshow.lv, Тел: +371 25-919-132