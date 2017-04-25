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Уже пятый год Рижский зоосад организует Дни земноводных и пресмыкающихся Латвии, представляя посетителям животных, живущих рядом с нами. В этом году 29 и 30 апреля в Зале земноводных и пресмыкающихся Латвии с 12:00 до 15:00 будет работать познавательно-исследовательская мастерская: «Познакомься с жабами Латвии».

Играя в игры и решая различные задания, каждый сможет узнать, кто такая жаба, чем она питается, сколько видов жаб в Латвии, где они живут, чем отличаются друг от друга, а также, и то, кто их родственники.

Во время мероприятия «Познакомься с жабами Латвии», Рижский Зоосад в рамках компании природы Европы «Позволь жить!» продолжает знакомить общество с многообразием фауны Латвии, обращая внимание на её охрану.

Источник: RIGA.LV