Рижский зоосад предлагает познакомиться с жабами Латвии (8)
Woman | 25 апреля 2017 года, 16:30
Уже пятый год Рижский зоосад организует Дни земноводных и пресмыкающихся Латвии, представляя посетителям животных, живущих рядом с нами. В этом году 29 и 30 апреля в Зале земноводных и пресмыкающихся Латвии с 12:00 до 15:00 будет работать познавательно-исследовательская мастерская: «Познакомься с жабами Латвии».
Играя в игры и решая различные задания, каждый сможет узнать, кто такая жаба, чем она питается, сколько видов жаб в Латвии, где они живут, чем отличаются друг от друга, а также, и то, кто их родственники.
Во время мероприятия «Познакомься с жабами Латвии», Рижский Зоосад в рамках компании природы Европы «Позволь жить!» продолжает знакомить общество с многообразием фауны Латвии, обращая внимание на её охрану.
Источник: RIGA.LV
А чего с ними знакомиться? Нам и элерты хватает. А кому недостаточно, пусть вспомнят аболтунью, страхуюму, мудниецу и прочую жабью свору-стаю-стадо...