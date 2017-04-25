Рижский зоосад предлагает познакомиться с жабами Латвии (8)

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Woman | 25 апреля 2017 года, 16:30

Уже пятый год Рижский зоосад организует Дни земноводных и пресмыкающихся Латвии, представляя посетителям животных, живущих рядом с нами. В этом году 29 и 30 апреля в Зале земноводных и пресмыкающихся Латвии с 12:00 до 15:00 будет работать познавательно-исследовательская мастерская: «Познакомься с жабами Латвии».

Играя в игры и решая различные задания, каждый сможет узнать, кто такая жаба, чем она питается, сколько видов жаб в Латвии, где они живут, чем отличаются друг от друга, а также, и то, кто их родственники.

Во время мероприятия «Познакомься с жабами Латвии», Рижский Зоосад в рамках компании природы Европы «Позволь жить!» продолжает знакомить общество с многообразием фауны Латвии, обращая внимание на её охрану.

Источник: RIGA.LV

Комментарии 8
леший1 час назад
вы можете посмотреть на элерте, винькеле, домбраву, пабрикса и ещё на многих других пресмыкающих под управлением посла Соединённых Штатов===за отдельную плату можно с ними сфотографироваться и даже покормить мухами---мух можно купить на месте у посла США
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НаталиЯ1 час назад
«Познакомься с жабами Латвии»

А чего с ними знакомиться? Нам и элерты хватает. А кому недостаточно, пусть вспомнят аболтунью, страхуюму, мудниецу и прочую жабью свору-стаю-стадо...
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леший1 час назад
так сказать в унисон---если два человека в одну и ту же секунду подумали одно и тоже, значиться что-то в этом есть
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