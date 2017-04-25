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С 20 по 23 июля в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль "Laima Rendez Vous". А кто сегодня не пришел на предварительное свидание с Лаймой Вайкуле, тот пропустил блины с красной икрой от ресторана "36 линия" и живенькую игру от группы DaGamba.

Фотографии: Игорь Тимофеев

Музыкальный марафон "Новая волна" нас покинул, но качественно нагрел место: люди к песням привыкли, российских звезд полюбили и по-прежнему хотят подпевать и пританцовывать в концертом зале "Дзинтари".

Поэтому фестиваль "Laima Rendez Vous", с первого же своего юрмальского забега, стал мероприятием популярным и активно стремится закрыть те лакуны, которые оставила после себя "Волна".

Конечно, номера в отелях больше не будут стоить как небольшие государства, но туристов знакомые мелодии притягивают.

С 20 по 23 июля в Юрмале выступят более сорока популярных исполнителей и коллективов из разных стран. В первый день поп-исполнители Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Интарс Бусулис, Янис Стибелис, UZARI, Justs и DAGAMBA будут чередоваться с настоящей классикой - в сопровождении Лиепайского Симфонического оркестра выступят звезды мировой оперной сцены Хибла Герзмава и Кристине Ополайс.

Второй день порадует поклонников Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Натальи Подольской и украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, которые не доехали до нас в прошлом году. Не обойдется без эстонского певца Отта Лепланда и латвийский звезд – Интарса Бусулиса, Яниса Стибелиса и Саманты Тин.

А еще приедут порадовать зрителя Валерий Меладзе, легенды Грузии Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе, молодые таланты Время и стекло, Монс Селмерлев, MBAND и сюрприз прошлого фестиваля - танцевальный коллектив из Украины «Freedom Ballet».

Словом, середина лета обещает быть по-настоящему жаркой. Если уж не по Цельсию, так по градусу звезд на побережье. Камраде Лайма пообещала, значит так и будет!