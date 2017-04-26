Baltic Open 2017 и ресторан Sunset Lounge Riga приглашают на самый романтичный закат весны! 12 мая в 18.00 на берегу любимой реки Даугавы состоится необыкновенный по своему репертуару и содержанию концерт!

За роялем Винсент Лин – ВИП гость Олимпиады боевых искусств Baltic Open 2017 – 10 Дан кунгфу, кинозвезда, одна из самых горячих мужских моделей в мире, и просто талантливый музыкант.

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Студент-выпускник престижной Бостонской консерватории по классу рояля (исполнение и сочинительство), Лин параллельно со спортом отдался страсти творчества для записей исполнителей PolyGram, причем две из них сразу вoшли в первую десятку топ-листа.

14-ого октября 2011 Лин дал дебютный концерт в Карнеги Холл в Нью-Йорке в связи с выпуском альбома «Пределы рая», который занял почетное место в первой десятке исполнителей и вошёл в лист лучших джазовых альбомов года. Последний его CD «Vincent Lyn в реальном масштабе времени в New York City» (запись в Карнеги Холл) собрал множество наград и в течение 8 недель был №12 в рейтинге джазовых новинок мира.

Буквально пару простых историй из жизни Винсента уже сегодня с его же слов:

«В истории моей музыкальной карьеры были и неприятные моменты. В 1988 году мне, молодому и наивному, предложили написать пару песен для Гонконг Полигрэм. Я написал их и представил на прослушивание продюсеру компании. Они понравились ему, но он сказал, что надо немного доработать и он займётся этим сам. Но через полгода я услышал их по радио. Вопрос о моём авторстве был успешно забыт. Больше я таких ошибок не совершал. Урок был хороший.

……Не забуду другой истории, которая также дала мне многое, как музыканту. Всё происходило на открытой площадке Йельского университета, где мне предложили выступить на разогреве перед концертом Диззи Гиллеспи (родоначальник современного импровизационного джаза). Эта была большая честь и я с радостью согласился. Концерт начался при отличной погоде, но вскоре начался настоящий ливень. Мы вынуждены были оттащить инструменты вглубь сцены под навес и продолжили играть там. Но публика, стоящая под проливным дождём, не расходилась. Это был второй и очень поучительный урок – настоящая музыка питает душу и может заставить забыть обо всём.»

Возвращаясь к предстоящему концерту в Риге, хочется с восторгом отметить, что у Винсента будет не просто аккомпанемент, а настоящий большой оркестр из Лиепаи - Мелнгайльский биг-бэнд! В биг-бэнде играют 27 молодых музыкантов под управлением харизматичного трубача Яниса Ивушканса.

По-настоящему талантливые они всегда удивляют публику особой живой энергией и музыкальными сюрпризами. Такими их концерты знают в Латвии, в Бельгии, в Словении, Польше и Чехии. И всегда это море оваций и бурные аплодисменты. Блестящие концерты прошли с пианистом Улдисом Мархилевичем, звездой сцены Ральфом Эйландсом, трубачом из США Константином Емельяновым, замечательными голосами - Эмилем Балсером и Янисом Стибелисом, а также неповторимым Ренарсом Кауперсом.

На концертах биг-бэнда с солистами в крупнейших латвийских концертных залах в Лиепае, Цесисе и Резекне всегда не хватало мест. Потому что эта молодежь знает, как удивить, знает, как очаровать и завести всех. В их репертуаре есть все – от классического джаза до заводящей поп-музыки.

Дресс-код: вечерний

Резервация по телефону: +371 25727021

Адрес: Andrejostas 2-k9, Andrejsala

Количество мест очень ограничено!