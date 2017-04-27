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6 мая в здании Латвийской Национальной библиотеки к своему завершению подойдет конкурс юных дарований классической музыки «Таланты Инессы Галанте 2017».

Именно в этот день будут объявлены и награждены победители этого года - лучшие молодые вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, а также духовых и ударных инструментах со всей Латвии.

По результатам региональных полуфиналов, состоявшихся в Риге, Вентспилсе и Даугавпилсе в начале апреля, до решающего этапа конкурса жюри допустило сильнейших участников, - они и сойдутся в «музыкальной битве» 6 мая, начиная с 10:00 в зале Зиедониса Латвийской Национальной библиотеки.

Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный, поэтому любой желающий может прийти и насладиться классической музыкой в исполнении юных музыкантов или поддержать своих фаворитов. А программа доступна -- ЗДЕСЬ.

"Сложнее всего оценивать финалистов, потому что они уже победители. С самого первого этапа конкурса мы наблюдаем за каждым исполнителем, поэтому с уверенностью можем сказать, что ребята не просто с полной отдачей занимаются музыкой, - они живут ей.

Мы рады каждому, кто принял участие в конкурсе, – благодаря им за наследие нашей страны в области классической музыки можно не беспокоиться", - поделился Том Островский, руководитель конкурса «Таланты Инессы Галанте».

Лауреатам конкурса вручат дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1-ое место), 200 евро (2-ое место) и 100 евро (3-е место), а также учебные стипендии в размере 600 евро каждому.

Кроме этого, обладатель первого места получит приглашение выступить на летнем фестивале «Summertime – приглашает Инесса Галанте» в концертном зале Дзинтари. Яркие и выдающиеся участники конкурса также будут приглашены принять участие в концертах, организуемых Фондом Инессы Галанте, и мастер-классах под руководством всемирно признанных артистов.

Уже сейчас на официальном сайте конкурсаwww.inesesgalantestalanti.lv открыто публичное голосование, по завершению которого исполнитель, заручившийся наибольшей поддержкой зрителей, станет обладателем специального приза зрительских симпатий.