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В субботу, 29 апреля в 13:00 состоится традиционное мероприятие -открытия мотосезона.

Это событие не только шумное, но и зрелищное. Несколько тысяч мотоциклистов и их поклонники соберутся возле торгового центра "Mols", чтобы покрасоваться друг перед другом, хвастануть своими железными конями, блеснуть экипировкий и посверкать на солнце шлемами, какими-нибудь AGV PISTA-GP или Schuberth C3 Pro. (Для нас это, в общем-то, набор букв и символов, но мы погуглили)

Уже к 10:00 на первый традиционный заезд соберутся толпы мотоциклистов не только из Латвии, но и со всей Европы, а может быть, дальше гости и из более далеких уголков мира.

Зрителей ждут показательные выступления мастеров боевых искусств и презентация новинок мотосезона 2017 года. В свою очередь каждый, кто еще не успел, сможет ознакомиться с последними моделями мотоциклов этого года, увидеть уникальные перестроенные и усовершенствованные мотоциклы, их стиль и возможности технических решений.

Кроме того, рычание тысяч двигателей - еще недостаточно громкий утренний шум, поэтому в 11:00 здесь выступит финская рок-группа "Knucklebone Oscar". Кто попытается спать сквозь рёв и грохот, тот сможет услышать повтор концерта в 14:00, когда группа выступит на завершении мотопарада на Набережной 11 Ноября.

Ну и ясно, что готовимся к ограничению городского движения, потому в 13:00 "группа в полосатых купальниках" двинется от торгового центра "Mols" по Южному мосту через улицы Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Треядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис к Вантовому мосту и дальше по улице Валдемара, мимо бульвара Калпака по улицам Пулквежа Бриежа, Ханзас, Экспорта и до Набережной 11 Ноября.