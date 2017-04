Woman |

25 июня в "Концертном зале Дзинтари" с неповторимым шоу выступит легенда мировой поп-музыки 80-90-х, основатель и солист группы "Modern Talking", непревзойденный Томас Андерс!

Томас Андерс - известный певец, слава которого тянется еще с тех самых славных восьмидесятых, когда он был солистом группы "Modern Talking". На большую сцену певец вышел под этим псевдонимом (его настоящее имя - Бернд Вайдунг) со своим синглом "Judy". Начиная с 1984 года, когда мир услышал знаменитый сингл "You're My Heart, You're My Soul", ставший в Европе синглом № 1 по итогам года, его достижения сменялись с невероятной быстротой. После такого успеха деятельность солиста и его группы стремительно развивалась. Впоследствии было выпущено 12 альбомов и 20 синглов, каждый из которых неизменно попадал во все мировые чарты.

После распада музыкальной группы голос Томаса Андерса продолжил звучать на его сольных альбомах, первым из которых вышел "Different", а следом за ним полюбившиеся "Whispers", "Down On Sunset", "Barcos de cristal", "Souled", "This Time", "Songs Forever" и наконец "Strong" в 2010 году. Последний альбом специально записывался для немецкого и российского рынка, где количество его фанатов запредельно велико.

Томас Андерс - один из самых известных и популярных исполнителей поп-музыки, который уже 40 лет находится на пике своей славы в окружении миллионов фанатов. Обаятельный и непревзойденный, совсем скоро он сможет порадовать своим шоу гостей Юрмалы.

По словам Томаса, концертная программа, обещает стать одной из лучших, которую он делал за последние годы. Для любителей качественной музыки, фанатов Томаса Андерса приготовлены лучшие песни в живом исполнении, самые популярные хиты прошлых лет, а также совершенно новые композиции с готовящегося нового альбома. Все это будет сопровождаться интересным видеорядом и световым шоу. Публику охватит волна восторга, драйва и веселья.

Билеты в продаже в BIĻEŠU SERVISS.