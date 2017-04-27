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7 июня в Доме Конгрессов состоится спектакль "Ангелы на карнизе" в постановке Валерия Гаркалина.

Это - история о том, как на пике успеха семейной пары (она - драматург, он - режиссер) нежданно появляется некто третий, и оказывается не только "автором" благополучия этого творческого и семейного союза, но и невольным разоблачителем способов, каковыми оно было достигнуто.

Мы застаем наших героев в один прекрасный вечер после окончания театрального фестиваля, на котором Он (Андрей Леонов) получает первую премию за режиссуру в спектакле, поставленном по Ее (Татьяна Орлова) пьесе.

Дело происходит в номере отеля. Внезапно начинается страшный ливень, город затапливает, и отель оказывается оторванным от остального мира. Ночью по стене отеля в номер пробирается человек, которого Он и Она называют Маньяком. У него развязывается язык, и на глазах у зрителя жизнь этих людей начинает рушиться, а семейные отношения трещать по швам. Любовь, благополучие и успех звездной пары предстают совсем в ином свете…

Зрителю предлагаются крутые повороты сюжета, неожиданный финал и великолепная игра актеров. Спектакль вызывает смех с привкусом горечи от узнаваний некоторых реалий нашей жизни.

AНГЕЛЫ НА КАРНИЗЕ

7 июня Дом Конгрессов, 19.00

Режиссер: Валерий Гаркалин

Автор пьесы: Ганна Слуцки

Продюсер: Екатерина Семенова

В ролях:

Александр Пашков, Татьяна Орлова, Андрей Леонов