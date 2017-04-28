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Вчера в рижском Музее моды состоялось официальное открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай».

На мероприятия собрался весь свет нашей столицы. Воспользоваться "правом первой ночи" решили буквально все: от бизнес-леди Неллы Ушаковой до стилиста Жанны Дубской и ее экс-супруга стилиста Константина Богомолова и бывшего президента Валдиса Затлерса с супругой.

До середине октября здесь будут представлены несколько десятков уникальных нарядов и аксессуаров разных эпох (от 18 до 21 века) из коллекции Александра Васильева.

Главная тема выставки – влияние далекого и таинственного Китая на западную моду на протяжении четырех столетий.

Здесь можно проследить развитие интереса к этой древней культуре, расставляя акценты на самых ярких проявлениях влияния Китая на умы и вкусы европейцев и американцев: от стиля шинуазри к романтизму и Викторианской эпохе с ее увлечением веерами, зонтиками, китайскими вышитыми халатами-ханфу, а также чаем и даже опиумом.

От Шанхая, ставшего центром развлечений и порока, а также прибежищем эмигрантов со всей Европы до эпохи Мао Цзедуна, экспортных товаров того времени и стиля «униформа».

Дальний Восток, города Шанхай и Харбин давно стали объектом исследований Александра Васильева, поскольку именно там осело большое количество эмигрантов, бежавших от Советской власти.

Были среди них знаменитости, были члены аристократических фамилий, были и интеллигентные люди, не ждавшие ничего хорошего от новой власти. Среди таких вынужденных эмигрантов расцвел талант одной из звезд шанхайской моды – Александры Грамолиной, хозяйки модного ателье «Modern woman», переехавшей в 50-е годы в Ригу.

Здесь она стала художественным директором знаменитого Рижского Дома моделей. Современные модельеры часто обращаются к китайскому искусству в поисках вдохновения. Модельер Ив Сен-Лоран особенно любил эту тему и даже создал духи «Опиум».

Можно вспомнить и японского модельера Кензо Такада, и много других имен. Сегодня китайская тема не теряет своей актуальности. Множество модельеров ищут вдохновение на Востоке, который манит художников нераскрытыми тайнами.

Выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай» в Музее моды по адресу Рига, улица Грециниеку, 24 будет работать шесть месяцев каждый день с 11.00 до 18.00.