Woman |

Впереди столько выходных, что мы решили составить для вас небольшой топ городских и не только мероприятий. В конце концов, сейчас самое время «закрыть гештальт» и сходить на выставку музея Prado, а можно отправиться в кино — каждому свое.

Карнавал лодок

Только мы просмотрели парад мотоцклистов, как на очереди — карнавал лодок, который пройдет 1 мая в парке отдыха Rāmkalni, на территории Национального парка «Гауя» (участок реки Гауя между Сигулдой и Рамкални). Тут вам и парад, и пикник, и свежий воздух. Если погода позволяет — грех не воспользоваться шансом выбраться из города.

Открытие сезона в Этнографическом музее

1 мая рижский Этнографический музей (Рига, Бривибас гатве, 440) оптимистично открывает летнюю программу, а заодно отмечает свое 80-летие. Праздник начнется в 13:00 песнями, танцами и творческими мастерскими.

Танцевальное шоу

1 мая, концертный холл Studio69 соберет все самые яркие танцевальные шоу Латвии и ближнего зарубежья, под статусом International Choreographers Competition BEST SHOW 2017. Подробнее -- ЗДЕСЬ

Выставка зеркалец

Буквально считанные дни остались до закрытия Выставка зеркалец из коллекции Илоны Яхимович. Поэтому, до 2 мая еще можно успеть заглянуть в «Дом Аспазии» (Юрмала, просп.З.Мейеровича, 20) и увидеть невероятно интересные экземпляры.

Виртуоз китайской цитры

3 мая в 16:00 в кафе Музея моды (Рига, Грециниеку, 24) состоится встреча с виртуозом китайской цитры Миао Цин. Вход на мероприятие совершенно свободный, а во время столь камерного концерта можно будет не только познакомиться со звучанием этого диковинного инструмента, но и побольше узнать о его 2500-летней истории.

Праздничная программа 4 мая

Отмечая День провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики в Риге пройдут праздничные мероприятия. Главные события будут проходит в Верманском парке, а начиная с 17:00 и до полуночи на Набережной 11.Ноября выступят латвийские рок и поп-группы.

За джазом следует идти в Рижский дом Конгрессов, в д/к «Иманта» выступит Мария Наумова, в Kino «Splendid Palace» пройдет киномарафон, а в Рижской музее фарфора — детские творческие мастерские. Подробнее – Отобразить как…

Фестиваль фейерверка

В день государственного праздника, 4 мая, на Набережной 11. Ноября пройдут городские гулянья, которые завершатся ярким мероприятием — 12 Международным соревнованием художественных фейерверков. Состязаться будут участники из Финляндии, Англии и даже Мексики! Начало — сразу после 22:00.

Выставка Майи Луутонен "Easy Peasy, Plan, Dive"

До 7 мая в Центре современного искусства Kim? хельсинская художественная галерея ''Sic'' представляет персональную выставку финской художницы Майи Луутонен (Maija Luutonen). Здесь все очень глубокомысленно: движение, архитекура, природа и замазанные витрины магазинов.

Прекрасная жизнь Яны Нестерович

С 4 мая в M Art Gallery в т/ц Rīga Plaza открывается выставка латвийской художницы Яны Нестерович под названием «Beautiful life». И это будет продолжением целой серии картин из прошлой коллекции «Wonderland». Вот здесь то, чего нам так не хватает в повседневной жизни: яркие, сочные, летние краски.

Ярмарка в квартале ул. Калнциема

6 мая с 10:00 до 16:00 — традиционная ярмарка в квартале Калнциема (Рига, улица Калнциема, 35). Здесь латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели.

Ярмарка в квартале Спикери

Для тех, кто до Калнциема не доедет — барахолка в Спикери. Отличное место, чтобы прикупить подстаканник, ретро-утюг, потертые пластинки, дизайнерскую одежду, фарфоровых рыб и прочую дребень. Вообще, если с погодой везет, то на Riga Flea Market всегда царит отличная атмосфера!

Финал конкурса «Таланты Инессы Галанте»

6 мая в здании Латвийской Национальной библиотеки к своему завершению подойдет конкурс юных дарований классической музыки «Таланты Инессы Галанте 2017».

Именно в этот день будут объявлены и награждены победители этого года. Начало с 10:00 и вход для всех желающих свободный. Подробнее - ЗДЕСЬ.

Криста Дзудзило "Шестое сотворение мира"

Персональная выставка художницы Кристы Дзудзило открыта до 14 мая в выставочном зале «Арсенал» (Рига, улица Торня, 1). Тут все очень глубокомысленно: поиск смысла жизни, взаимосвязь между сотворением, временем и опытом прошлых лет. Словом, сплошный «модерн-арт».

Театр: Медея

5 и 6 мая можно увидеть один из ярчайших спектаклей Рижского русского театра им.М.Чехова - трагедия Еврепида “Медея”, в постановке известного молодого режиссера Владислава Наставшева. Обаяние ярких, острых и страстных мифологических сюжетов ничуть не померкло за две с лишним тысячи лет и точно не утратило своей актуальности.

Сольный концерт Эдина Карамазова

Многогранный боснийский гитарист Эдин Карамазов учился у мастера с мировым именем – Хопкинсона Смита. Карамазов широко известен как музыкальный партнер Стинга, музыканты даже записали один общий альбом "Songs of the Labyrinth". Эдин Карамазов выступит 6 мая в лиепайской концертом зале “Большая янтарь”.

Выставка Родриго Эрнандеса "It Is Perhaps My Immaturity"

Замечательные, тонкие, шедевральные кляксы из папье-маше принадлежат художнику мексиканского происхождения Родриго Эрнандеса и являются выставкой "It is perhaps my immaturity" ("Возможно, это моя незрелость"). Только до 7 мая в Центре современного искусства kim?

Шоу для детей: парадоксы научного мира

6 мая в 11:00 в Рижском малом театре (Рига, улица Стабу, 18) пройдет научное шое для детей, старше 12 лет, во время которого гостей ознакомят с захватывающими и необычными научными экспериментами, способными перевернуть с ног на голову их представление о мире.

Дрифт: Открытие сезона

6 и 7 мая на Бикерниекской спортивной базе пройдет шумное и яркое мероприятие — открытие дрифт-сезона. Лучшие из лучших будут беспощадно жечь покрышки целых два дня подряд.

Детский музыкальный лекторий Пикколо

7 мая в 11:00 и в 12:30 маленьких зрителей ждут в Латвийской музыкальной академии Я.Витола (Рига, улица Кр.Барона, 1), чтобы познакомить их с музыкой Боккерини, Шостаковича, Прокофьева, Штрауса и Гайдна в сопровождении Волшебницы-виолончели, которая своей волшебной палочкой-смычком творит настоящие чудеса!

Балет: Ромео и Джульетта

7 мая в Латвийской национальной опере - балет Сергея Прокофьева, который создан по мотивам гениальной трагедии Уильяма Шекспира, несомненно, является одним из самых популярных образцов в своём жанре в 20-м веке.

Мунк встречается с Ротко

До 19 сентября Даугавпилский арт-центр им.Марка Ротко, в честь своего четвертого дня рождения, выставляет оригинальную картину известного норвежского художника Эдварда Мунка - "Портрет адвоката Людвига Мейера".