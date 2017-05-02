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В Риге пройдет авторский вечер писателя и биографа Игоря Оболенского, посвященный художнику Нико Пиросмани, у которого в 2017 году юбилей - 155 лет со дня рождения.

Игорь Оболенский расскажет одну из самых красивых и романтичных любовных историй 20 века – о любви бедного грузинского художника Пиросмани к француженке Маргарите. Этот сюжет лег в основу знаменитой песни «Миллион алых роз».

Мы узнаем, что в этой легенде вымысел, а что – правда, которая оказывается ещё более невероятной, чем любые фантазии. Часть вечера будет посвящена судьбе картин художника-уникума, стоимость которых на мировом рынке сегодня превышает миллион евро и которые не раз становились причиной громких криминальных скандалов.

Эта авторская программа стала итогом встреч и бесед Игоря Оболенского с живыми свидетельницами тех событий - дочками первооткрывателя и первого коллекционера Пиросмани Кирилла Зданевича.

В истории, которую Игорь Оболенский представит на фоне удивительных картин Пиросмани и редких старинных фотографий, переплелись судьбы самого Мастера и его возлюбленной актрисы Маргариты, Коко Шанель, Константина Паустовского, Пабло Пикассо и наследной принцессы Нигерии. Автор надеется, что после его моноспектакля творчество гениального мастера станет ближе зрителям, а его биография, возможно, вдохновит на красивые поступки во имя любви.

Творческие вечера Игоря Оболенского в жанре лекция-моноспектакль проходят в разных странах и всегда становятся настоящими культурными событиями.

Игорь Оболенский - писатель, cценарист, биограф. Автор множества книг о жизни замечательных людей. Его книги об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре "Биография".

Оболенский также является знатоком истории и культуры Грузии. Он автор книг о судьбах её герев - «Сказки Пиросмани», «Истории грузинских жен» (книги были представленны в Грузии, России, Франции и Китае) , «Время веры» ( книга бесед с Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым).

Ранее Игорь Оболенский представлял в Риге программы «Мастер и его музы» (о женах Михаила Булгакова), «Выставка Серова: за кулисами легенды», «Бакст-Барышников-Нижинский», «Загадка Ольги Чеховой”.

Лекция - моноспектакль «Сказки влюбленного Пиросмани. Миллион алых роз» состоится 12 июня в кинотеатре Splendid Palace при информационной поддержке Radio Baltkom.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss