1 ноября в «Арена Рига» выступит легендарная финская группа «Apocalyptica», виртуозно объединившая тяжелую музыку и звучание симфонических инструментов. Музыканты исполнят программу, сделавшую их знаменными 20 лет назад - «Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos». Зрителей ждет обновленное, продуманное до мелочей live-шоу, демонстрирующее колоссальный исполнительский уровень.

Диск «Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos» был выпущен в 1996 году и в считанные недели превратил музыкантов в звезд мирового масштаба. Их история началась как эксперимент студентов консерватории, фанатов группы «Metallica», решивших исполнить несколько композиций любимой группы на виолончелях. Первые выступления имели феноменальный успех. В 1995 году сама «Metallica», оценив мастерство молодых музыкантов, пригласила их на разогрев своего тура по Финляндии. Сразу после этого турне «Apocalyptica» начала работу над своим первым альбомом «Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos».

Критики не скупились на восхищенные эпитеты, называя дебютный диск «новым словом в тяжелой музыке» и «главным релизом года». Успех был таков, что впоследствии музыкантам пришлось постараться, чтобы разрушить стереотип, что «Apocalyptica - это Metallica на виолончелях». Группа включила в свой репертуар не только кавер-версии рок-хитов, но и композиции собственного сочинения, а также рок-версии произведений классических композиторов. Музыканты работали с симфоническими оркестрами, приглашали вокалистов и экспериментировали со звуком. Особый эмоциональный фон, который создает виолончель, мистический и глубокий звук, сочетание современных хард-роковых мелодий с изначально классическим звучанием инструментов создали неподражаемый музыкальный жанр.

Спустя 20 лет, доказав всему миру, что группа абсолютно самодостаточна, «Apocalyptica» решила вернуться к истокам и представить зрителям программу, полностью состоящую из хитов любимой группы своей юности.

1 ноября мощная волна симфонического хард-рока накроет «Арена Рига», зрителей ждет обновленное, продуманное до мелочей live-шоу, демонстрирующее колоссальный исполнительский уровень, приобретенный за годы бесчисленных музыкальных экспериментов.

Билеты можно приобрести в сети Biļešu Serviss.