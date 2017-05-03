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20 мая этого года на Луцавсале будет проходить вкусный и ароматный фестиваль гриля и BBQ (Latvijas Grila & BBQ festivāls 2017).

Мероприятие проводят с целью развить и популяризовать культуру гриля в Латвии, информировать общественность об основных принципах здорового питания, а также познакомить с разнообразием оборудования.

В ходе мероприятия в течение всего дня посетители смогут познакомиться с разными производителями грилей и торговцами, посмотреть новые установки и узнать о новых технологиях, принять участие в чемпионате, а также продегустировать вкусную еду.

Посетителей ждут мастер-классы от шеф-поваров, шоу, конкурсы, аттракционы для детей. Мероприятие будет вести Ufo, а музыкальное сопровождение обеспечат ди-джеи и музыканты.

Вход на мероприятие – бесплатный.

Источник: riga.lv