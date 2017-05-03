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13 мая на сцене концертного холла «Studio69» выступит один из самых востребованных хип-хоп и r'n'b исполнителей последних лет Jah Khalib со всеми хитами и «живой» программой!

Синглы с нового альбома, среди которых уже полюбившиеся «Лейла», «Если чё я Баха» и «Созвездие ангела», а также главные хиты музыканта, сделавшие Jah Khalib артистом первой величины!

По мнению фанатов Jah Khalib-а, лучшей его песней является «Секс и наркотики». Именно благодаря этой песне за короткий срок своей карьеры Jah Khalib набрал большую популярность. Его песни пользуются большой популярностью, как в России, так и за рубежом.

БИОГРАФИЯ

Казахстанский певец азербайджанского происхождения Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib.

"Моя главная цель дарить людям эмоции музыкой"

В данный момент певец живет и ведет активную деятельность в городе Алматы. Певец взял себе псевдоним «Jah Khalib» или, как отмечает сам Мамедов, просто Баха.

Jah Khalib – талантливый автор и исполнитель, один из лучших битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа. В своем багаже имеет немало аудиозаписей, наиболее известными из них являются «Твои сонные глаза», «Секс, наркотики», «Сжигая дотла», «Ты для меня» и другие. Пробует себя в разных музыкальных направлениях, в музыке ценит креативность и искренность. Работал с многими рэп-исполнителями Казахстана в качестве битмейкера и саунд продюсера.

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