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8-го и 9-го мая у Памятника Освободителям пройдут традиционные торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

Специальным гостем праздника в Риге в этом году станет российская рок-группа "ЧАЙФ", а также артисты Российского университета театрального искусства (ГИТИС) мастерской Алексея Бородина и мастерской заслуженного деятеля искусств России М.Б. Борисова и артисты Высшего театрального училища имена Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.

Праздничный концерт-марафон по традиции стартует 8-го мая, когда конец Второй мировой войны официально отмечается в большинстве стран Европы.

Начиная с 17:30 перед собравшимися выступит оркестр "Садко", ансамбль "Барабушки-Казачок", победители фестиваля "Балтийские таланты" - вокальная студия "Перезвоны", танцевальный коллектив "Акварель". Завершит первый день праздника группа бардов под руководством Виктора Козлитина и группа "KUGILEV BAND".

9-го мая, в понедельник, праздничные мероприятия начнутся в 10:00 утра с торжественного возложения цветов к памятнику Освободителям. Традиционно в нем примут участие мэр Риги Нил Ушаков и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств.

После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 500 артистов из Латвии, а также гости нашей страны.

В течение дня на праздничную сцену выйдут оркестр русских народных инструментов "Славяне" общества славянской культуры "Гармонь", русский хор "Лада", артисты ансамбля "Надзея", бард Виктор Козлитин, вокально-хореографический коллектив "ПРЭСТО", танцевальные коллективы "Акварель" и "Соло", артисты вокальной студии Елены Швилпе, группа "KUGILEV BAND", дует вокалистов Ирины Уткиной и Романа Стародубцева и народный ансамбль русской песни и танца "Кривичи",

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне Минутой Молчания.

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В 21:20 к гостям праздника обратится мэр Риги Нил Ушаков. А в 21:30, на сцену у Памятника Освободителям со специальной концертной программой выступит российская рок-группа "ЧАЙФ".

Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.

Девятый год подряд организатором праздничных мероприятий около Памятника Воинам-освободителям является латвийское общество "9maijs.lv".

Организаторы концерта просят всех, кто планирует в эти дни посетить праздничный концерт-марафон, с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов. Мы также призываем во время праздника воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать законодательные ограничения в отношении курения.