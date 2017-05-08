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10 мая 2017 года в 17.00 в Рижской центральной библиотеке (Бривибас 49/53) открывается выставка шаржей и иллюстраций рижского художника, писателя и переводчика Владимира Новикова.

Владимир по первой профессии – штурман дальнего плавания. Почти двадцать лет ходил в море на судах Рижского морского пароходства. Но к тянуло к творчеству.

Он хорошо рисовал, умел подметить смешные детали. Еще учась в мореходке, Владимир послал свой первый рисунок в популярный детский журнал „Zīlīte. И его напечатали!

В 1985 году Владимир закончил курсы дизайна в Латвийской академии художеств и получил вторую профессию – художника- конструктора. В Латвийском театре кукол работал художником-декоратором, переводил и продолжает переводить латышские пьесы на русский язык, пишет слова песен для спектаклей.

Рисунки Владимира Новикова знакомы детям разных поколений - он проиллюстрировал более 40 детских книг, вышедших в издательствах Латвии, России и Болгарии. Первые стихотворения и проза Владимира Новикова в периодике появились в 1980 году. А его карикатуры и шаржи на известных личностей регулярно печатались в латвийской прессе и за рубежом.

Теперь их многие из этих работ можно будет увидеть в Рижской центральной библиотеке. Выставка продлится до 17 мая.