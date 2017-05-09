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Приглашаем всех 13 и 14 мая на Дни семей животных в Зоосаде. Отправившись по следам в поисках загадочного такина, посетители смогут познакомиться и с другими копытными животными. У вольера такинов в субботу и воскресенье с 12:00 до 16:00 будет работать познавательная мастерская «Такины и другие копытные».

Кроссворды, игры и различные задания помогут разобраться в том, кто такие такины, как они приспособились к жизни в суровых условиях гор, а также, что угрожает этим животным.

Фото: Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

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Добро пожаловать на Дни семей животных в зоосаде!

Источник: Riga.lv