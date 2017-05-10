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Веломарафон в Риге, который 4 июня стартует уже 34-й раз, является крупнейшим событием в мире велоспорта в столице, а также играет важную роль среди веломарафонов столиц ведущих европейских государств. Со временем количество участников выросло с нескольких сотен до 4000. Велолюбителей в этом году будут радовать незабываемые сюрпризы.

Старт и финиш на этот раз будет дан на Набережной 11 ноября, а трасса пройдет вдоль главных улиц и мостов Риги. Первый раз в истории соревнований один из квалификационных заездов пройдет по улицам Старого города. Планируется, что 30% трассы придется на брусчатку, что сделает соревнования в этом году еще интереснее.

Главный тренер Латвийской сборной по шоссейной езде Роман Вайнштейн отметил, что каждый участник на трассе сможет себя почувствовать профессиональным спортсменом, которые все время будут рядом. Также на каждом втором круге будет промежуточный финиш, где можно выиграть бонусы, что таким образом улучшит атмосферу мероприятия. Предусмотрен отдельный заезд для детей.

Ванштейн также отметил, что в будущем на мероприятие планируется приглашать и зарубежных спортсменов, чтобы сделать заезд более захватывающим.

Это будет прекрасная возможность проехать по рижским улочкам, когда не мешают автомобили. Такого рода мероприятия для города и награда, и вызов одновременно. Это также возможность взглянуть на город другими глазами, отметить, как инфраструктура для велосипедистов с каждым годом улучшается.

Веломарафон проводится при поддержке Рижской думы.

Источник: Riga.lv