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Приглашаем Вас на ежегодное мероприятие - дни соблазнительных предложений – Pastaiga Days, которое состоится 13 и 14 мая на рынках деликатесов Gastronome (ул. Бривибас 31 и ул. Краста 68а)! Для всех клиентов, а также для читателей издательского дома Rīgas Viļņi мы предлагаем особенную программу и небывалые цены на рынке деликатесов, а также уникальные предложения в ресторане и гриль-баре Gastronome!

РЫНОК ДЕЛИКАТЕСОВ GASTRONOME

Отдел орехов и сухофруктов

15% скидка на индийские и лесные орехи, а также на сушеные абрикосы и инжир

Дегустация арахиса с васаби, а также сушеной папайи

Чайный отдел

20% скидка на черные чаи Kenilworth и Wildcherry, фруктовый чай Maracuja/Orange и зеленый чай Lemon cream with Ginseng

Дегустация 2-3 сортов чая высшего класса

Кофейный отдел

20% скидка на предлагаемый на месте кофе

50% скидка на чашечку кофе Chiaroscuro Costarica

Кондитерский отдел

20% скидка на шоколадные брауни, ягодный торт Ogu mežs, круасаны, багеты Demi Rustic, хлеб Flute с сезамом, десерт Cannolo Siciliano

Дегустация продукта производства кондитерской Gastronome: сладкая, творожная ватрушка

Отдел сладостей

20% скидка на конфеты Torrincini Ecuador, белые трюфели La Perla Bianca, халву из сезама со вкусом ванили, лукум с фисташками Gift Pack, конфеты Caramel au Beurre Salé, печенье ассорти Violet&Rose

Дегустация сладостей Delaviuda, Lubek и Medici

Отдел свежего мяса

20% скидка на говяжий антрекот Ribeye, кукурузных цыплят, мусс из утиной печени Pate Grand-mere, грудку индейки Pechuga De Pavo, колбасу с фисташками Mortadella

15% скидка на баранье плечо

Дегустация колбасок Bratwurst, бараньего плеча, а также разного вида соусов: мятный соус с розмарином, томатный соус с овощами-гриль Le Bonta Del Casale, и горчица с медом Mrs Bridge

Молочный отдел

20% скидка на сыры Comte, Brie, Mozzarella из буйволиного молока

20% скидка на джемы к сырам: абрикосовый, джем к сыру Brie и инжирный джем Bonne Maman

Дегустация сыров Comte, Brie, Mozzarella из буйволиного молока, а также инжирного джема Bonne Maman, гриссини и картофельных чипсов

Мясная гастрономия

Дегустация различных видов мясных изделий высшего качества

Сервис центр Gastronome

В сервис-центре Gastronome у вас будет возможность приобрести подарочные корзины, наполненные изысканными деликатесами на любой вкус и для любого торжества

Напротив отдела орехов

Оливковый бар из оливок разного сорта и маринада

Отдел кулинарии

20% скидка на салат из курицы, дыни и винограда, салат Цезарь с курицей-гриль, штрудель из атлантического лосося со шпинатом, куриное филе с овощами по-китайски

Дегустация салата из курицы, дыни и винограда

Рыбная гастрономия

Дегустация baby-кальмаров, приготовленных на гриле

Бакалея

20% скидка на оливковое масло Cornicabra, зеленые оливки без косточек Bella di Cerignola, мандариновый мармелад, сушеные оливки с косточками Manzanilla, оливковое масло Filtrato, соус песто Alla Genovese Ligurian, оливковое масло с зеленью Ranise, смесь специй Provencial Herbs, пасту Casareccia

25% скидка на серую морскую соль Guerande грубого помола

30% скидка на джем из рабарбара и абрикосово-малиновый джем Bonne Maman

Дегустация изысканных сортов оливкового масла из коллекции Gastronome

Отдел свежих овощей

Дегустация холодного чая CoGeDi, соков Sterilgarda, миндального молока Condorelli, джема из рабарбара Bonne Maman.

Отдел свежей рыбы

10% скидка на южноамериканские креветки, сибас, лемонсоль

15% скидка на филе палтуса и дораду

20% скидка на атлантическую сельдь Matje и лососевую икру Keta

Отдел алкоголя

На рынке деликатесов Gastronome на ул. Краста 68а и на ул. Бривибас 31: 13 и 14 мая с 13:00 до 17:00 дегустация вин: Mouton Cadet Vintage Bordeaux AOC, Mouton Cadet Sauvignon Blanc, Mouton Cadet Rose. Также будет проходить дегустация вин OTT Rose BY, Albarino Pazo Barrantes, Ramon Bilbao Crianza. Во время дегустации будет действовать скидка 15% на предложенные вина

Количество товаров ограничено. Предложение может отличаться в разные дни. Скидки не суммируются и не распространяются на специальные предложения. В упомянутой в рекламе информации могут быть оперативные изменения, о которых информируем продавцов в магазинах.

РЕСТОРАН И ГРИЛЬ-БАР GASTRONOME

Ресторан Gastronome на ул. Бривибас 31

13 и 14 мая

С 12:00 до 16:00

Бранч “A la carte” из 6 блюд

25.00 EUR

Свежие голландские устрицы

Запеченные устрицы с pomodorino и сыром Parmigiano Reggiano

Карпаччо из лосося с фенхелем, яблоками и горчичным соусом

Pappa al pomodoro

Креветки Vanamei с рисом, брокколи, соусом Teriyaki, лаймом, базиликом и овощами

ИЛИ

Филе североморской трески, тушеное в белом вине, с грибами шитаки, луком и овощами

Лаймовая Panna Cotta с манговым кремом и миндалем

14 мая SET- меню

Предложение от шеф-повара ресторана Gastronome Евгения Пономарева 53.00 EUR

Карпаччо из морского гребешка с яйцом пашот, апельсином, соусом терияки и заправкой из белых трюфелей

Языки трески, приготовленные на гриле, с бланшированной грушей, свежей ванилью, перцем чили и соусом из манго и маракуйи

Филе морского окуня (сибаса) с блинчиком из ржаной муки с осетровой икрой и пюре из цветной капусты

ИЛИ

Запеченная атлантическая треска с медом и имбирем, на подушке из белка с копченым морским гребешком, зеленой спаржей и свежей кинзой

Ягодный Creme Fresh с малиновым мармеладом и мятным соусом

Гриль-бар Gastronome на ул. Краста 68а

13 и 14 мая

Во время бранча, особенный десерт всем мамочкам, пришедшим с детьми.

13 мая

С 18:00 ужин Gourmet Seafood

65.00 EUR

Мастер-класс с Евгением Пономаревым

Дикий морской гребешок, маринованный в семенах фенхеля и аниса, под шапочкой из томатного чатни и запеченными в духовке перцами

Канадский омар, запеченный в духовке, с соусом Бешамель, свежими черными трюфелями и сыром Parmiggiano Reggiano

Устричный Valoute с копченым угрем и свежей дикой устрицей из Дании Limfjord

«Креветочная симфония» в исполнении шеф-повара – креветки из Танзании, Индии, Мозамбика, Мадагаскара и Южной Америки

Лимонно-карамельный Tarte с миндалем и черным шоколадом

Gastronome оставляет за собой право менять и/или дополнять предложение.

www.mc2.lv

www.gastronome.restaurant

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