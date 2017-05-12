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фото: www.liveriga.com

В воскресенье 14 мая в 12:00 в музее Rīgas Jūgendstila centrs состоится Детский утренник, посвященный мамам. В этот праздничный день Гномы Чучумуйжи вместе с котом Альбертом приглашают маленьких посетителей музея принять участие в музыкальном спектакле Visus savus mīļos vārdus.

"Мама, мамочка, мамулечка – так мы называем самого любимого и единственного в мире человека. Всех ласкательных и нежных слов в мире будет недостаточно, чтобы выразить ту любовь, которую к маме испытывает детское сердечко. Гномы Чучумуйжи вместе с котом Альбертом подготовили музыкальный привет всем мамам, бабушкам, прабабушкам и крестным мамам. Каждый гномик подготовит свой подарочек, а вот какой именно – узнаем в музее Rīgas Jūgendstila centrs на ул. Альберта, 12. Не забудьте взять с собой своих мам, бабушек, прабабушек и крестных мам!" – приглашает крестная гномиков Кристине.

Детский утренник пройдет творчески и очень активно. У детей будет возможность сделать фотографии в специальном фотосалоне музея в красивых шляпах, сыграть в игру с орнаментами, построить свой дом в стиле югендстиля в виртуальной экспозиции музея.

Входная плата для каждого посетителя 2.00 EUR.

Источник: Riga.lv