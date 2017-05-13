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На днях, в Латвийской Национальной библиотеке состоялся финал конкурса юных дарований классической музыки «Таланты Инессы Галанте», на котором стали известны лучшие исполнители этого года в заявленных категориях: вокал, струнные, духовые и ударные, а также клавишные инструменты.

Результатами региональных полуфиналов был сформирован сильнейший состав исполнителей, который был допущен до финальной «музыкальной борьбы» за звание называться лучшим в своей категории.

Организаторы отмечают, что финалисты нынешнего года приятно удивили выбранным репертуаром и высоким уровнем исполнения, что дает еще большую мотивацию проводить конкурс и в последующие годы.

Лауреатами конкурса стали:

Категория «Игра на струнных инструментах»

1 место - Владислав Глушченко

2 место - Эмилия Розенштейна

3 место - Арта Липора

Всего в публичном голосовании приняло участие свыше 70 тысяч человек. В свою очередь специальный приз от издательства Dienas Žurnāli - годовую подписку на журнал Ilustrētā Junioriem получили следующие участники: Никита Афанасьев, Виктория Димереца и Сара Талберга.

Категория «Игра на клавишных инструментах»

1 место - Анастасия Зубова

2 место - Артур Журбин

3 место - Никита Афанасьев

Специальный денежный приз в размере €500 от Фона Инессы Галанте в категории «Симпатия публики» получила Анния Кристина Адамсоне, за которую на сайте конкурса проголосовало более 10 883 человек!

Категория «Игра на ударных и духовых инструментах»

1 место - Рихардc Рауза

2 место - Эдвардc Паулис-Музикантc

3 место - Кетия Ринга-Карахона

Многолетний партнер Фонда Инессы Галанте - издательство Rīgas Viļņi — вручило обладателям 1-х мест в каждой категории годовой абонемент на один из своих журналов.

Приз симпатии от еще одного многолетнего партнера конкурса Mix Media Group - интервью в эфире радиостанции Baltkom Radio 93,9 получила Анастасия Зубова.

Категория «Искусство вокала»

1 место - Виктория Пакалниеце

2 место - Вадим Вакарюк

3 место - Лига-Гита Зириня

Поощрительный приз от торгового центра Spice получил Кристианc Калва. В этом году конкурс также поддержала компания Food Union, которая для зрителей финала конкурса подготовила вкусный и весенний сюрприз - мороженое Klasika, а для победителей конкурса - подарочные сертификаты для организации вечеринки с мороженым!

Лауреаты конкурса получили дипломы и денежные призы в размере €400 за первое место, €200 за второе и €100 за третье место, а также учебные стипендии в размере 600 евро.

Кроме этого, обладатель первого места в каждой категории получил приглашение выступить на летнем фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в концертном зале "Дзинтари".

Не были забыты и педагоги лучших участников, которым главный партнер конкурса – Благотворительный фонд банка Rietumu присудил денежные призы за вложенный труд в развитие музыкальных талантов. Более того, все педагоги финалистов получили приглашение посетить летний фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте".

Определило финалистов компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыкальные деятели Латвии и Европы.