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19 мая в концертном холле Studio69 состоится Большой клубный концерт резидентов "Cоmedy club".

Трио "Смирнов, Иванов, Соболев" могут раздеться на глазах у миллионов телезрителей или сесть на голову звезде шоу-бизнеса. Юмор, построенный на визуальных образах, актерской игре и ярких эмоциях, всегда находит восторженный отклик в зале.

АНТОН ИВАНОВ

Антон - самый крупный и самый адекватный участник Трио, пресекающий неадекватность двух других некрупных. Благодаря Антону, Трио это не Трио, а Квинтет, потому что на самом деле он состоит из трех человек, и сам может называться Трио.

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

Алексея в Трио привёл Антон. Точнее принёс. Точнее Илья.

ИЛЬЯ СОБОЛЕВ

Илья - cамый взрослый участник Трио. Он родился в 1514 году в Токио. 500 лет выступал в Японском театре Мацукаро. Играл вельмож и птиц. Привнёс в коллектив изюминку.

ЕВГЕНИЙ СИНЯКОВ

Женя - один из самых популярных резидентов Comedy Club Санкт-Петербург. Его монологи всегда необычайно жизненны и ярки. Он с легкостью рассуждает о бытовых ситуациях, взаимоотношениях и политике. Словом, для Жени не существует запрещенных тем.

Начало концерта в 21.00

Билеты можно приобрести на www.bilet.lv