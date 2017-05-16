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14 июня в 19.00 на сцене Дома Конгрессов STARconcert представляет лирическую комедию Антуана Ро «С Чистого Листа».

Порой так хочется начать жизнь с чистого листа. Но что – то мешает сделать это. А что именно? Скорее всего, насущные проблемы. Ведь уже и возраст не тот, нет былого задора и искорки. Да и былой успех в обществе давно утерян. Именно так, примерно, и думали герои спектакля «С чистого листа».

Это история о том, что все можно вернуть, начать с начала: вновь стать успешным и привлекательным, найти работу, обрести любовь.

Но все это возможно если рядом ОНА, единственная, и она в тебя верит. Это история матери и дочери, мужчины и женщины. Лирическая комедия с крупинками острого и живого юмора.

Режиссер Владимир Иванов поставил спектакль с популярными актерами — Марией Ароновой (Народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ) и Александром Феклистовым. Комедия положений и характеров преобразуется в лирическую, когда чувства героев выходят на первый план, а всё остальное нивелируется.

«Изюминкой» спектакля, несомненно, является юмористическая составляющая. Традиционный комедийный «набор»: острые шутки, интересные ситуации и диалоги, откровенно смешные сцены и реакции героя и героини — все это приобретает удивительно тонкий вкус, когда на сцене колдуют мастера, а победа любящего сердца столь блистательна.

Без сомнения, это легкая комедия о все побеждающей любви, глубина которой видна не сразу. Благодаря великолепной актерской игре, становится ясна подоплека: когда в мужчину верит любящая его женщина — он способен на все.

Почему же женщины ждут принца на белом коне, а находят бомжа в подъезде вы узнаете посмотрев этот удивительный спектакль.

Билеты: Biļešu Serviss

Дополнительная информация: www.starconcert.lv