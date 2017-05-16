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фото: Jānis Romanovskis

Радостная новость для всех любителей классической музыки. После почти двухлетнего перерыва, посвящённого сольным концертам в престижнейших залах Европы, Три Осокина вновь воссоединятся для единственного совместного концерта в Латвии в этом году.

Концерт "Три Осокина в Юрмале" состоится 30 июля на главной сцене легендарного зала Дзинтари. Ценителям талантов Георгия, Андрея и Сергея Осокиных будут представлены шедевры русской и европейской фортепианной музыки - произведения Чайковского, Листа, Рахманинова – а также фортепианные концерты в сопровождении оркестра. В программе "Три Осокина в Юрмале" пианисты будут играть на трёх роялях, в различных составах и комбинациях в первом отделении и с оркестром во втором отделении концерта.

Первый концерт "Три Осокина" в зале Дзинтари прошел с полным аншлагом и стал одним из самых масштабных музыкальных событий Латвии лета 2015 года. Следующий концерт "Три Осокина и Опера" в Латвийской Национальной Опере уже транслировало немецкое интернет телевидение Klassik.TV. Фильм Латвийского Телевидения о трех пианистах и их концертной деятельности, в который вошли записи предыдущих совместных концертов пианистов в Опере и зале Дзинтари был представлен в этом году на Берлинском форуме документального кино.

Фильм можно посмотреть ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ

фото: Jānis Romanovskis

В течение последних двух лет Андрей и Георгий не только выступали в самых лучших залах мира – таких как Берлинская филармония, зал La Verdi в Милане, Metropolitan Theatre Hall в Токио, National Philharmonic Hall в Варшаве, Берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре, но и выпустили несколько сольных альбомов, которые были с восторгом приняты критиками в Латвии и за границей. В прошлом году профессор Сергей Осокин был удостоен высшей награды Латвии – ордена Трёх Звёзд.

Билеты на концерт доступны в кассах Biļešu serviss и интернете.