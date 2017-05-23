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Принять участие в курортном празднике, который организуется четвертый год подряд, приглашают всех желающих. Но есть одно условие – прийти нужно в шляпе. Но ждут также и тех, кто пока еще не выбрал себе этот головной убор.

Его, кстати говоря, можно изготовить на месте под руководством сотрудников Музея моды Александра Васильева, а также с такими дизайнерами, как Светлана Охраменко, Надежда Игнатане и Клуб деловых женщин.В программе праздника также катание верхом на лошадях и пони, мастер-класс по реставрации головных уборов, концерт вокального ансамбля «Кукушечка», танцы и многое другое.

Совместными усилиями вместе с соседями общество «Вецаки» на историческом здании одноименной станции создает музей курортного местечка. Сейчас организаторы планируют провести в здании реставрацию, а экспонаты уже есть – это открытки, фотографии. В прошлом году появилась домовая книга 60-х годов. Общество «Вецаки» находится в активном поиске фотографий прошлых лет: если дома завалялись и не нужны, то приносите в музей.

Фото: publicitātes

В Вецаки будет работать благотворительный базарчик. Но нужно учесть, что в пляжном районе нет ни одного банкомата.

Источник: riga.lv