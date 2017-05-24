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1 и 2 июня впервые в Риге состоятся неформальные встречи с Димой Зицером (Россия, Израиль) – выдающимся педагогом, популяризатором гуманистического подхода в образовании, директором Института Неформального образования INO и школы НО "Апельсин", доктором педагогических наук, автором книг для родителей и колонки журнала «Сноб». Встречи ориентированы на неравнодушных родителей, воспитателей, педагогов и психологов.

1 июня в 19.00 в Большом зале Дома Рижского Еврейской общины (ул. Сколас, 6) тема лекции - СВОБОДА ОТ ВОСПИТАНИЯ.

Как вырастить вруна, организовать качественный невроз, правильно испортить вкус, с гарантией и навсегда отучить ребенка читать. Как всего этого избежать? Как правильно выбрать школу и при этом не предать своих детей? Почему оценки развращают ребенка, а сравнение становится матерью насилия? Как научиться наслаждаться и пользоваться родительской свободой?

Билеты - в Bilešu serviss или в Mamkafe. А также - на месте, в день лекции, в Рижском еврейском обществе.

2 июня в 19.00 в Mamkafe ( улица Лиенес, 9 ) тема лекции - СРАВНЕНИЕ.

Постоянное сравнение разъедает душу покруче, чем насилие. Оно в определенном смысле и является матерью насилия. С той разницей, что в ситуации насилия давят на меня, а когда меня учат постоянно сравнивать, я начинаю давить сам на себя.

— Как выбраться из этого капкана?

— Можно ли прожить, совсем не сравнивая?

— Как мотивировать ребенка, не приводя в пример других?

Как, наконец, и нам самим успокоиться и принять себя, не косясь на соседей?

Бумажные билеты - в Mamkafe. Вопросы по телефону 25251852, 28713889.

Больше информации на страничке мероприятия в социальной сети Facebook.