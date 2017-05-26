Woman |

29 мая в рижском клубе «Культурная линия» состоится творческая встреча с российским актером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером и телеведущим Артемом Михалковым.

Наследник знаменитой династии Михалковых-Кончаловских возглавляет собственную компанию «Кинодом» и национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который ежегодно проходит в сибирском городе Омске, и сегодня считается одним из самых престижных киносмотров России.

Артем Михалков принадлежит к знаменитой творческой династии: отец и дядя – Никита Михалков и Андрей Кончаловский – известные режиссеры, дед – популярнейший детский писатель, соавтор гимна СССР и России, мать – Татьяна Михалкова, президент Благотворительного фонда «Русский силуэт». Прапрадедом Артема по женской линии является великий русский живописец Василий Суриков, а прадедом ему приходится Петр Кончаловский, народный художник России.

В конце прошлого года Артем Михалков закончил съемки документального фильма «Про отца». Получился рассказ о реальных событиях, где достоверно изложены факты в виде интервью. Режиссер постарался проследить в картине историю взаимоотношений отца и детей династии Михалковых.

Кино – это моя профессия, моя жизнь. Я вырос среди людей, которые посвятили себя этому искусству, и неудивительно, что тоже "заболел" им... Также меня увлекает режиссёрская работа, что и привело к созданию своей кинокомпании "Кинодом".

Это мой собственный проект, который мы реализуем вместе с командой единомышленников, - занимаемся съемкой музыкальных клипов, рекламных роликов и документальных фильмов. Для меня это ещё одна возможность проявить себя в творчестве.

Свои режиссерские попытки Артем рассматривает как эксперимент, в котором нет правильного и неправильного: все происходящее – это необходимый опыт.

В творческой биографии Артема Михалкова – участие в совместном проекте российских кинематографистов под общим руководством Егора Кончаловского "Москва, я люблю тебя".

Сейчас мы много рассуждаем о состоянии и перспективах отечественного кинематографа. Насилие, фальшивые ценности культивируются сегодня многими кинорежиссерами в коммерческих фильмах. Таковы реалии, пропагандируемые современной индустрией, в противовес благодарным воспоминаниям о времени, когда наше кино не только являло миру поистине великие шедевры кинематографа, но и воспитывало целые поколения.

Должны быть другие картины, которые наполнены воспеванием лучших человеческих качеств, взаимопомощи и товарищества, высмеиванием незлобных пороков. Конечно, кино должно быть разнообразным, но сегодня мы испытываем большой дефицит фильмов для думающих людей. Нашей любознательной молодежи необходимо сегодня помочь научиться тоньше и глубже понимать киноискусство, любить в нем все то, что действительно прекрасно… "

Встреча состоится** 29 мая, в 19:00**, в конференц-зале отеля Avalon (Рига, улица 13.Января, 19). Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: кulturaslinija@gmail.com