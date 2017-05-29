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Экс-журналист, а ныне один из самых популярных латвийских режиссеров Дмитрий Петренко представит еще одну постановку «Novecento» по роману Алессандро Барикко.

Спектакль расскажет о непростой судьбе музыканта, которому суждено было вырасти на корабле и ни разу не ступить на сушу. Роль пианиста сыграет в прямом и переносном смысле один из лучших музыкантов страны — Вестард Шимкус.

Музыкальный спектакль пройдет 31 мая в 19:00 в концертном зале "Спикери". Билеты можно приобрести в кассах Bilešu paradīze.