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"Ритмы Нового Света" - именно так называется новая программа главного дирижера телевизионного проекта "Голос" Сергея Жилина и знаменитого "Фонограф—Джаз—Бэнд". Сегодня практически ни один серьезный телевизионный мегапроект не обходится без их участия. С ними сотрудничают десятки звезд, и все проекты отличаются поразительным разнообразием и оригинальностью.

2 июня в Большой Гильдии вам представится уникальная возможность получить невероятный драйв от выступления одного из лучших джазовых коллективов под руководством Маэстро Жилина и двух его солисток — Марианны Савои и Ирины Братис. Как символичного воплощения двух континентов. Нового Света. Настоящий латиноамериканский темперамент Марианны и утончённый вокал Ирины с первых минут перенесут вас за океан и пульс каждого из вас непременно совпадет с "Ритмами Нового Света"

Эта программа имела ошеломительный успех за рубежом: только в Америке было дано более 30 концертов, за время которых "Фонограф—Джаз—Бэнд" Сергея Жилина покорил сердца жителей Родины джаза.

А всё началось тридцать пять лет лет назад - в начале 80-х - вспоминает Сергей Жилин, - мне, юному пианисту из Центральной музыкальной школы, увлечения которого большей частью ограничивались футболом и вокально-инструментальными ансамблями, посчастливилось попасть на творческий вечер Раймонда Паулса - тогда самого популярного композитора в СССР. Раймонд Паулс выступал вместе с латвийским эстрадно-симфоническим оркестром, и исполнял свою музыку И вдруг Паулс - вместе с пианистом из оркестра - начал играть на двух роялях рэгтаймы. Знаменитые рэгтаймы Скотта Джоплина ... Это было как гром среди ясного неба: такой музыки я никогда еще не слышал. И именно тогда понял: это - мое! Так начались мои джазовые университеты! Прошло много лет. В 2010 году меня вместе с "Фонографом" пригласили выступить на концерте под названием "Два маэстро", в котором должны были исполняться песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника, а также инструментальная музыка знаменитого композитора. Перед концертом я побывал в доме у Раймонда в Юрмале, познакомился с его семьей. Мы обговорили все детали оркестрового исполнения и аранжировок. И договорились - сыграть вместе дуэт. На двух роялях! Это было грандиозно!

Кстати, на свой юбилейный концерт в Крокус—Сити в Москве Раймонд Паулс пригласил именно Сергея Жилина с его знаменитым "Фонографом".