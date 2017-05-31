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В конце этой недели в плявниекской берёзовой роще у Рижской средней 88 школы пройдет мероприятие для детей и их родителей - "Приключение маленького силача".

Подобное мероприятие проходит каждый год и приурочено к Международному дню защиты детей. И этот год - юбилейный! Уже десять лет подряд "маленькие силачи" объединяются для того, чтобы с толком, пользой, расстановкой провести свободное время на свежем воздухе.

Не будем раскрывать всех карт, скажем только, что тема праздника - гастрономическая. Обязательно берите с собой мам, пап, дедушек, бабушек, сестричек и братишек, чтобы проверить свои силы и ловкость в самых разных эстафетах и спортивных состязаниях, которые пройдут здесь 4 июня с 11:00 до 16:00.