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Латвийский этнографический музей под открытым небом приглашает на ярмарку латышского народного прикладного искусства, которая состоится 3 июня с 9:00 до 18:00 часов и 4 июня с 9:00 до 17:00.

Это одно из наиболее важных и значимых событий в культурной жизни Латвии, в котором участвуют десятки тысяч посетителей из Латвии и из-за рубежа.

Количество поделок и лакомств, изготовленных в народных традициях, уже измеряется километрами. Всего в ярмарке примут участие 2 607 мастеров и ремесленников. В этом году количество коммерческих метров – 2271, а торговых столов – 1003 м. Участников и гостей будут развлекать 400 представителей культурной программы.

Культурная программа

3 июня в 9:00 утра на ярмарке настроение задаст духовой ансамбль Eifonija под руководством Эдгара Ванагса.

С большой культурной программой, которая пройдет на сцене возле Западных ворот, с 9:00 до 17:00 часов 3 июня выступят коллективы Tūdaliņš un Kadiķītis, Sidrabi, Pasaciņa, Kurzeme танцевальные коллективы Oluteņš и Lāns, а также фолк-группа Daba San. В церкви Усмас 3 июня выступит норвежский хор Glade Takter.

4 июня посетителей будут развлекать коллективы Čiekurs, Tev un man, Cīpars, Kamolītis, Druva, венгерские музыканты Musica Historica, фольклорный ансамбль Druvas Zenturi, будут театральные постановки.

В церкви Усмас 4 июня состоится богослужение, а также выступит хор девочек Домского собора Tiara и концерт певцов из Германии.

Как попасть и где припарковаться

Для удобства рижан Rīgas satiksme организовало дополнительные рейсы общественного транспорта. Активных рижан просим использовать велодорожку. Возле Западных ворот можно будет бесплатно оставить велосипед на специальном охраняемом штативе с 9:00 до 17:30. Для удобства автоводителей транспорт можно будет парковать по обе стороны Бривибас гатве напротив музея. Автостоянка музея будет бесплатной.

Зайти на Ярмарку можно будет с главного входа – улица Бривибас, 21, Западные ворота. Ярмарка открыта с 9:00 до 20:00. Бесплатный вход для детей дошкольного возраста. Для школьников билет стоит 1.40 EUR, студентам очных отделений – 2.00EUR, пенсионерам – 2.50 EUR, взрослым – 4.00 EUR. Семейный билет (2 взрослых + 1-4 ребенка до 18 лет) – 8.50 EUR.

Подробнее на сайте www.brivdabasmuzejs.lv.

Источник: riga.lv