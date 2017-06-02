«В её игре есть поэзия. Каждый звук исходит из глубины струны...», - Ивари Илья, заведующий кафедрой фортепиано Эстонской академии музыки и театра.

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8 июня 2017 года в 19.00 на сцене Большой гильдии студентка Королевского колледжа музыки Наталия Ганина. Молодая талантливая пианистка исполнит произведения великих композиторов.

Молодая талантливая пианистка из Латвии Наталия Ганина пока не известна широкой публике, но уже прошла длинный путь в мире музыки, начав его крохотной 4-х летней ученицей музыкальной школы им. П.Юрьяна. Затем продолжила обучение в Латгальской музыкальной школе и Юрмальской средней музыкальной школе, регулярно участвуя и занимая призовые места в детских и юношеских музыкальных конкурсах в Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Франции, Дании и обучаясь на мастер-классах известных в мире музыкантов и педагогов.

В 2012 году, после победы на конкурсе «Талант Латвии», Наталия дала свой первый сольный концерт в Золотом зале Дома Рижского латышского общества, а в 2015 году, участвуя в Международном конкурсе пианистов в Дании «Aarhus International Competition». Именно на этом конкурсе, где выступают самые одаренные музыканты со всего мира, Наталия была замечена членами жюри и получила приглашение на поступление в Королевский колледж музыки.

Она стала единственным пианистом за годы независимости Латвии, которому удалось с первой попытки поступить в столь престижное в мире высшее музыкальное учебное заведение.

Сейчас Наталия учится в классе профессора Найджела Клейтона по программе бакалавриата Королевского колледжа музыки, от лица которой была выбрана из всех студентов выступать за пределами Колледжа в рамках серии мастер-классов профессора Яна Джонса в Эстонской академии музыки и театра.

Наталия Ганина приглашает любителей классической музыки провести незабываемый вечер, в рамках которого в её исполнении прозвучат произведения Шопена, Рахманинова, Чайковского и других великих композиторов.

Концерт пройдет 8 июня 2017 года в 19.00 в Большой гильдии.

Билеты доступны в интернете: http://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/57422.

«Самая большая радость для учителя – это успехи его учеников, поэтому своим концертом я бы хотела выразить благодарность моим педагогам за их старание и терпение», - добавляет Наталия.