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10 и 11 июня в Рижском зоопарке уже в пятый раз пройдут Дни шмелей. В домике за стеклом бурлит жизнь – всем заинтересованным расскажут, какая она.

Кусаются ли шмели, как выращивают своих детей и строят жилище, как зимуют и куда улетают – посетители найдут ответы на эти и многие другие вопросы.

С 12:00 до 16:00 часов у экспозиции земноводных и пресмыкающихся будет работать мастерская «Шмели и другие общественные насекомые». Любой желающий сможет узнать, как с ними уживаться, а также заглянуть в их удивительный микромир.

Источник: Riga.lv