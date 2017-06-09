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Во время "Рижского фестиваля" бигбенд Латвийского радио встретиться с американской джаз-звездой Шейной Стил.

В этом году легендарная и неповторимая Элла Фицджеральд отметила бы свое столетие. Конечно, такое событие не могло пройти мимо поклонников джаза. В том числе, и в Риге.

8 июня в Рижском доме конгрессов выступят бигбенд Латвийского радио, американская звезда Шейна Стил и латвийские вокалистки Кристине Праулиня и Динара Рудане.

Элла Фицджеральд - была уникальна и неповторима. За ее способность исполнять песни в трех октавах ее прозвали "First Lady of Song". И сегодняшние звёзды постараются отдать дань уважения этой легендарной исполнительнице. Слушателей ждет собственно джаз, R&B, soul и даже поп-музыка.

"Рижский фестиваль" проходит в столице уже в шестой раз. В этом году музыка прозвучит с 7 июня по 21 июня, а билеты можно приобрести в кассах "Biļešu Paradīze".