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Не оскудевает земля латвийская на творческих людей. Хорошую швею днём с огнём не сыщешь, а вот в дизайнерах у нас недостатка нет. И выпускаются будущие звёзды прямо пачками - бери - не хочу.

Во вторник, 13 июня в 15:00 откроется выставка "Код дизайна 2017" - будущие дизайнеры, выпускники Рижского технического университета и Технологичного института дизайна представят свои дипломные работы. И увидеть, чем дышат современные творческие люди можно будет до 30 июня включительно, а фойе архитектурного факультета РТУ по адресу: улица Кипсалас, 6. Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.

Гостям предлагают оценить мастерство и виртуозность будуших выпускников. Увидеть, что латвийские студенты способны создавать не только ноу-хау, но и вполне себе функциональные ноу-хау. К слову, на одной такой выставке мне как-то довелось побывать - прелюбопытное зрелище, я вам скажу. Поэтому, рекомендую заглянуть.

Автор: Евгения Шафранек