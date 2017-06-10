Woman |

С 26 по 30 июня Лиепайский музей приглашает школьников на летние творческие мастер-классы "В поисках древних сокровищ!". У тех ребят, кто остался без дела на июньские дни, будет возможность узнать много нового об историю не только самого музея, но и города. Это будут захватывающие, образовательные и творческие занятия и в музее, и за его пределами.

Занятия будут проходить с 26 по 30 июня с 10:00 до 15:00 под руководством музейных педагогов. Приглашаются школьники 7-11 лет.