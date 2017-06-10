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Рижский музей фарфора (Рига, улица Калею 9/11) открыл сезон творческих мастерских. Теперь по пятницам и субботам у всех желающих будет возможность освоить разные техники рисования на керамической плитке. Например, познакомиться с техникой аэрографии или украсить поверхность холодными керамическими красками.

Мастер-классы будут проходить во дворике Конвента (напротив входа в музей) с 12:00 до 17:00 по пятницам и субботам. Cтоимость участия -- 7,50EUR

Даты мастерских: 22-22 июня, 1, 15, 22 и 29 июля.