Латвийский музей природы приглашает на выставку пионов
Латвийский музей природы с 14 по 18 июня приглашает посетить выставку «Пионы», которая организована в сотрудничестве с Рижским обществом садоводства и пчеловодства и, на зло холодной весне, порадует не только любителей приусадебного хозяйства.
Выставка пионов – одна из самых ожидаемых и красивейших выставок летних цветов. В Латвии пионы – древняя и полюбившаяся цветочная культура. Их разведение началось с началом независимости, но с XIX века сад каждой уважающей себя жены украшали темно-красные, белые или розовые крупные цветы с пикантным и опознаваемым ароматом.
Холодная весна и прохладное начало лета стали настоящей проверкой для пионов и садоводов. Однако, несмотря на вызов природы, на выставке будет представлено около 200 сортов цветов, которые могут расти и цвести в латвийских погодных условиях.
В выставке примут участие селекционеры из разных регионов Латвии.
В этом году, как и в предыдущие, пройдет торговля саженцами, а также будет возможность получить консультации селекционеров о сортах пионов, способе их выращивания, селекции и о том, как подобрать подходящий сорт для вашего сада.
Открытие выставки состится 14 июня в 12:00 в Латвйиском музее природы, в выставочном зале 2-го этажа.
Время работы:
Ср. – 12:00 – 17:00
Чт. – 10:00 – 19:00
Пт. – 10:00 – 17:00
Суб., Воскр. – 10:00 – 17:00
Источник: Riga.lv