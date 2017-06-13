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Латвийский музей природы с 14 по 18 июня приглашает посетить выставку «Пионы», которая организована в сотрудничестве с Рижским обществом садоводства и пчеловодства и, на зло холодной весне, порадует не только любителей приусадебного хозяйства.

Выставка пионов – одна из самых ожидаемых и красивейших выставок летних цветов. В Латвии пионы – древняя и полюбившаяся цветочная культура. Их разведение началось с началом независимости, но с XIX века сад каждой уважающей себя жены украшали темно-красные, белые или розовые крупные цветы с пикантным и опознаваемым ароматом.

Холодная весна и прохладное начало лета стали настоящей проверкой для пионов и садоводов. Однако, несмотря на вызов природы, на выставке будет представлено около 200 сортов цветов, которые могут расти и цвести в латвийских погодных условиях.

В выставке примут участие селекционеры из разных регионов Латвии.

В этом году, как и в предыдущие, пройдет торговля саженцами, а также будет возможность получить консультации селекционеров о сортах пионов, способе их выращивания, селекции и о том, как подобрать подходящий сорт для вашего сада.

Открытие выставки состится 14 июня в 12:00 в Латвйиском музее природы, в выставочном зале 2-го этажа.

Время работы:

Ср. – 12:00 – 17:00

Чт. – 10:00 – 19:00

Пт. – 10:00 – 17:00

Суб., Воскр. – 10:00 – 17:00

Источник: Riga.lv