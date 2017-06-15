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Второй по величине город Латвии, Даугавпилс, в этом году празднует свой 742-й день рождения. Между тем, железнодорожная линия, которая ведет из Риги в этот город, является старейшей в Латвии. Об этом сообщает предприятие Latvijas dzelzceļš. LDz приглашает всех отправляющихся из Риги в Даугавпилс принять участие в игре "Тогда и сейчас".

По маршруту Рига-Даугавпилс будет доступно большое количество пунктов, которые можно осмотреть, не выходя из вагона.

Путешествие можно начать с центральной станции в Риге. Со временем здание станции, а также окрестности менялись, а в данный момент центральную станцию ждут новые изменения, связанные с проектом Rail Baltica. Примечательно, что начальная станция линии Рига-Даугавпилс была построена на том же месте, где сейчас находится пассажирская станция в Риге. Однако многое изменилось, сообщает LDz. До того, как был построен железнодорожный мост через Даугаву, поезда ходили только до уровня улицы и станция называлась "Рига I". В результате реконструкции в 1959 году рельсы на уровне улицы были демонтированы, а верхние рельсы - продлены, и в 1960 году было открыто новое здание станции.

Станция Огре свое название получила от одноименной реки Огре. Эта станция изначально была построена в необжитом месте. В 1944 году станция была разрушена, а в 1947 году на этом месте было возведено новое здание.

Заслуживает внимания осмотр моста через реку Огре. Этот первый 100 метровый мост был возведен в 1861 году, однако из-за интенсивного движения электричек его вскоре пришлось перестроить.

Большое возведение Плявиньской станции началось в 1899 году вместе со строительством широкополосной железной дороги Струкмане-Гулбене-Алуксне-Валка. В ходе Второй мировой войны первоначально возведенное здание станции также было разрушено. Его вновь возвели с нуля в 1950 году.