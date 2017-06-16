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17 июня с 9:30 до 16:00 в Спортивном манеже (ул. Маскавас, 160) пройдет традиционная ежемесячная "Семейная ярмарка" – мероприятие, которому в этом году исполняется 25 лет.

Задача ярмарки всегда состояла в том, чтобы, с одной стороны, помочь латвийским производителям показать свои товары, а с другой -- помочь покупателям найти интересные товары этих самых производителей.

С каждым годом посетителей все больше привлекают предложения именно латвийских производителей. Не все маленькие фирмы имеют возможность участвовать в больших выставках, а вот выйти на такую демократичную ярмарку и представить свои изделия - вполне реально.

На ярмарке можно будет найти товары от прекрасных латвийских швей, великолепный латвийский трикотаж, сумки, натуральные лечебные кремы, косметику, постельное белье, женское белье, хозяйственные вещички, посуду и бытовую химию и прочее не только из Риги, но и из других городов Латвии.

Кроме того, на ярмарке посетителей ждет богатое разнообразие импортных товаров на любой вкус и кошелек.

Только один день в месяц организуется эта уникальная ярмарка, где можно сэкономить время и деньги, ведь если приехать в этот день в Спортивный манеж, то в одном большом зале можно найти такой ассортимент товаров, которые трудно увидеть в магазинах города, да еще и по самой выгодной для покупателей цене!

Дополнительная информация - на сайте www.pokupki.lv и в социальной сети Facebook.

Вход - свободный.

Добраться можно общественным транспортом: 7 трамваем, 15 троллейбусом, 12, 18 автобусом, 204, 216 минибусом.