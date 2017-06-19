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28 июня гостем рижского клуба «Культурная линия» станет один из ведущих мировых специалистов по жизни и творчеству Достоевского, профессор МГУ и Литературного института им. Горького, литературовед, историк, поэт и телеведущий Игорь Волгин.

Человек, который создал собственный неповторимый жанр историко-документальной биографической прозы встретиться с рижским зрителем, чтобы поговорить о «Русской литературе как национальной идеи»

Игорь Леонидович Волгин - член Совета по русскому языку при президенте России, академик РАЕН, член Союза писателей РФ, Международной ассоциации журналистов и Международного ПЕН-клуба. Доктор филологических наук и кандидат исторических наук. Руководитель международных конгрессов "Русская словесность в мировом культурном контексте".

Встреча состоится 28 июня в 18.00 в конференц-зале отеля Avalon (ул.13 января, 19). Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: кulturaslinija@gmail.com

Книги Игоря Волгина:

«Достоевский-журналист. «Дневник писателя» и русская общественность» (1982)

«Последний год Достоевского. Исторические записки» (1986, 1990, 1991)

«Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах» (1991)

«Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII–XIX вв.» (1994)

«Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом» (1998)

«Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 г.» (2000)

«Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания» (2004)

«Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец» (2010)

«Родные и близкие» (2012)

«Хроника рода Достоевских» (2012)

Книга стихов Персональные данные».