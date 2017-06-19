Афиша: В Риге состоится встреча с профессором МГУ Игорем Волгиным
28 июня гостем рижского клуба «Культурная линия» станет один из ведущих мировых специалистов по жизни и творчеству Достоевского, профессор МГУ и Литературного института им. Горького, литературовед, историк, поэт и телеведущий Игорь Волгин.
Человек, который создал собственный неповторимый жанр историко-документальной биографической прозы встретиться с рижским зрителем, чтобы поговорить о «Русской литературе как национальной идеи»
Игорь Леонидович Волгин - член Совета по русскому языку при президенте России, академик РАЕН, член Союза писателей РФ, Международной ассоциации журналистов и Международного ПЕН-клуба. Доктор филологических наук и кандидат исторических наук. Руководитель международных конгрессов "Русская словесность в мировом культурном контексте".
Встреча состоится 28 июня в 18.00 в конференц-зале отеля Avalon (ул.13 января, 19). Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: кulturaslinija@gmail.com
Книги Игоря Волгина:
«Достоевский-журналист. «Дневник писателя» и русская общественность» (1982)
«Последний год Достоевского. Исторические записки» (1986, 1990, 1991)
«Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах» (1991)
«Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII–XIX вв.» (1994)
«Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом» (1998)
«Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 г.» (2000)
«Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания» (2004)
«Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец» (2010)
«Родные и близкие» (2012)
«Хроника рода Достоевских» (2012)
Книга стихов Персональные данные».