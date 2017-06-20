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Сегодня в маленькой галерее Figaro Art открывается выставка замечательного грузинского художника Кахи Хвинели. Сам Каха ужасно похожа на Жана Рено из фильма Леон. Я даже всучила ему в руки юкку, которая отыскалась тут же, на подоконнике студии.

И пока не забыла, загляните во внутренний дворик! У него даже есть название - «Кот в мешке». Здесь можно купить, например, эспрессо в кафе, вынести за чугунный столик и наслаждаться тишиной двора-колодца прямо посреди Старого Города.

Можно подумать, что именно дворик впечатлил меня больше всего. К счастью, это не так. Половина галереи отведена под «бродячую» экспозицию. Грузинский примитивизм во всей своей красе. Но эти полотна не хочется обижать словом «примитив», поэтому я бы назвала их наивными. Наивными, но яркими, солнечными, рыжими, цветными — настоящее южное лето в центре пасмурной столицы.

Сам Каха признается, что все изображенные девушки — плод его фантазии. Лица и образы приходят внезапно, часто во сне, тогда он их зарисовывает, оставляя на холсте еще одну симпатичную барышню или целую улицу старого Тбилиси.

«Я очень поздно начал говорить. До двух лет молчал, а потом сказал слово «карандаш». А вот рисовал я уже с полутора лет. Так как мой отец художник, то и мои первые картины сохранились. Сейчас смотрю и удивляюсь, как мне, маленькому ребенку, удавалось подцепить такие характерные и яркие детали портретов!»

«Не люблю рассказывать о своих картинах. Они все с настроением и в каждой есть эмоция. Но все эти девушки — плод моей фантазии. Правда один раз на открытие выставки пришла рыжая журналистка, словно сошедшая с моих картин. Я даже остолбенел сначала. Оказалось, друзья попросили подобрать репортера для съемки сюжета, похожую на моих героинь. Так родился слух, что дама из прессы — моя муза. Пришлось ее тоже потом нарисовать»

«Грузия уже давно не является страной сплошного веселья. Тяжелое время, много работы, небольшие зарплаты. Нет, если вы приедете, то вам устроят и пир на весь мир, и рог вина, и тосты. Но вы уедете и мы снова сядем за скромно накрытые столы. И это напряжение чувствуется даже на улице. Лица прохожих стали суровей, улыбок меньше. Наверное поэтому я не люблю выходить из мастерской - за мольбертом у меня солнце и радость.»

И это истинная правда! Любую картину можно приобрести, а кому настоящее искусство не по карману — добро пожаловать к стопочке принтов — отпечатанных на холсте копий.

Они чуть меньше, намного дешевле, но не менее красивые. Еще Каха создает расписные шкатулки, оформляет плоские морские камни рисунками домов старого Тбилиси, но честно признается: «Если бы можно было прокормиться одними картинами — на остальное бы не разменивался». Мне кажется, что и это судьба — и шкатулки, и камни, которые, увы, провести не удалось, - изумительной, тонкой работы.

Словом, от души рекомендую зайти в маленькое арт-пространство, чтобы из серого балтийского лета попасть в душный, знойный, яркий грузинский июнь.

Выставка открыта с 21 июня до 14 июля. Адрес: Рига, улица Р. Вагнера, 14 _ Автор: Евгения Шафранек_